De overheid komt hier alleen om te doden

Brazilië staat op het punt om af te rekenen met het heden en de held uit het verleden weer op het schild te hijsen. Oud-president Lula, die tussen 2003 en 2010 regeerde, moet de afgelopen vier jaar doen vergeten, maar het wegsturen van Bolsonaro maakt diens regeringsperiode niet ongedaan. In zijn eerste jaar beloofde Bolsonaro: ‘De criminelen zullen als kakkerlakken sterven op straat.’ Het was zijn antwoord op de alomtegenwoordige criminaliteit, op drugsbendes en hoge moordcijfers. Die woorden maakte hij deels waar, maar Brazilië werd er niet veiliger door.

In Rio de Janeiro, Bolsonaro’s politieke bakermat, vielen de afgelopen jaren meer politiedoden dan ooit. De operatie in Complexo do Alemão behoort tot de drie dodelijkste in de geschiedenis. Een jaar eerder kwamen in de favela Jacarezinho 28 mensen om. Het Instituut voor Publieke Veiligheid (ISP) houdt namens de lokale overheid de politiedoden bij. De statistieken tonen dat ook tijdens de termijnen van Lula jaarlijks meer dan duizend sloppenwijkbewoners stierven door politiekogels. Dat aantal daalde naar ruim vierhonderd in 2013, om daarna weer op te lopen. 2020 vestigde een voorlopig record met 1.814 slachtoffers.

Bolsonaro stuurde die vierhonderd agenten niet zelf de steegjes in van Complexo do Alemão; de politie valt onder de verantwoordelijkheid van de deelstaatregering. Maar als president zette hij wel de toon, stelt politicoloog Pablo Nunes, werkzaam bij onderzoekscentrum voor veiligheid Cesec in Rio de Janeiro. ‘Zijn woorden hebben invloed op het gedrag van de politie’, zegt hij aan de telefoon. ‘Hij beloofde agenten: als jullie iemand doden, worden jullie niet berecht.’