De sleutel daartoe is de hot search list: de lijst van vijftig populairste hashtags op Weibo, die zo invloedrijk is dat marketingbedrijven allerlei trucs uithalen om erop te komen. Hashtags zijn in China volledige zinnen, en bieden dus ruimte voor reclameslogans of krantenkoppen. Wie zijn hashtag in de hot search list krijgt, ziet zijn bereik exponentieel stijgen. Marketingbedrijven huren daarom soms beroemdheden met veel volgers in om de populariteit van hun hashtag kunstmatig op te drijven.

Weibo treedt hard op tegen zulke commerciële manipulatie, die het als schadelijk ziet voor zijn geloofwaardigheid. Maar hashtags over Oekraïne in de hot search list blijken op eenzelfde manier te worden aangezwengeld, alleen dan door staatsmedia. Uit een analyse van de populairste hashtags over Oekraïne, van 20 februari tot en met 7 maart, blijkt dat 90 procent door staatsmedia is gemaakt. En 5 procent is het werk van Guancha, een nationalistische nieuwssite met nauwe partijbanden.

De werkwijze is telkens hetzelfde: de hashtags worden meteen overgenomen door een wijd netwerk van officiële media-accounts met miljoenen volgers, en worden zo in korte tijd de hot search list in gekatapulteerd. Daar hebben ze veel kans om door het grote publiek te worden opgepikt. De ondersteunde hashtags passen in een duidelijk discours: 80 procent is pro-Russisch of antiwesters, 10 procent is neutraal, amper 3 procent gaat tegen het pro-Russische narratief in.