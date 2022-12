De oorlog in Oekraïne dreigt het bevroren conflict in Kosovo te ontdooien. ‘Servië is een Russische proxy’

Het is het voorlopige hoogtepunt van spanningen die steeds verder oplopen. Begin december schoten Servische bendes op een Kosovaarse-Albanese politieagent en gooiden een granaat naar een auto van de Europese politiemissie EULEX. De Servische president Aleksandar Vucic diende bij de sinds 1999 in Kosovo aanwezige Navo-vredesmacht KFOR een – weinig kansrijk – verzoek in om met hun toestemming duizend militairen naar het noorden van het land te sturen.

Een paar honderd meter verwijderd van de winkeltjes van Salim en Din, in het Servische deel van de stad, is bondgenoot Rusland nooit ver weg. ‘Kosovo is Servië, de Krim is Rusland’, valt er te lezen op een muurschildering waarin de gelijkende vlaggen van beide landen naadloos in elkaar overvloeien. Russisch staatsmedium Russia Today verspreidt ondertussen het nepnieuws dat er in Kosovo een oorlog uitgebroken is, want een tweede front op de Balkan zou Rusland niet slecht uitkomen.