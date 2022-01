Nederland is niet het enige land dat volop werkt aan wind van zee. Ook buurlanden Duitsland, Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk bouwen reusachtige parken in de Noordzee. Uiteindelijk moet er 300 gigawatt windvermogen staan; zeshonderd keer Borssele.

Hiervoor zijn enorme investeringen nodig. Niet alleen in turbines, ook moeten er miljarden gestoken in stopcontacten, kabels en transformatoren om al die energie aan land te krijgen. Om de stroomvoorziening van morgen op tijd gereed te krijgen, moeten nu alle plannen worden gemaakt. Van Beek leeft met haar bedrijf in de toekomst, zegt ze, in haar werkkamer thuis - vanwege covid is de ceo van Tennet nauwelijks meer op het hoofdkantoor in Arnhem en werkt ze vooral vanuit huis. Deze maand besprak ze met de raad van bestuur de plannen voor 2031 en het jaar erop.’2030 is voor ons morgen’, zegt ze. ‘En volgens mijn cfo (Arina Freitag, red.) is het gisteren.’

Als Nederland en Europa voor 2050 klimaatneutraal willen zijn, is het volgens Van Beek daarom zaak nu plannen te maken voor 2045.

Dat de baas van Tennet ver vooruit denkt is logisch. De uitvoering van de infrastructurele projecten vergt jaren. De bouw van een windpark of een groot hoogspanningsstation vraagt niet eens zo veel tijd. Neem de bouw van een grondstation in Wijk aan Zee, waar straks elektriciteit van windpark Hollandse Kust noord aan wal komt. Een project met een omvang van 23 voetbalvelden. Bouwtijd: twee jaar. De planning? Die duurde acht jaar.