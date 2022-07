De Mayatrein moet welvaart brengen in het armste deel van Mexico

De Mayatrein moet de deelstaat Campeche verbinden met vier andere deelstaten in het zuidoosten van Mexico: Chiapas, Tabasco, Yucatán en Quintana Roo. Het 1.500 kilometer lange traject omvat zowel enkele van de armste plattelandsregio’s als de immens toeristische kuststrook Riviera Maya en de resortstad Cancun. Eind volgend jaar zou de moderne trein hier met 160 kilometer per uur meermaals per dag moeten passeren. Pool Herrera kan niet wachten, zegt ze, dan komen er eindelijk meer toeristen die haar handgeweven hoeden zullen kopen.

Want dat is de belofte waarmee president López Obrador zijn project verkoopt: meer toerisme en werkgelegenheid, meer lokale ontwikkeling en economische groei. De Tren Maya moet het uitroepteken worden achter zijn regering. Nu hij over de helft van zijn termijn van zes jaar is, groeit zijn haast om blijvend een stempel te drukken op het land van 130 miljoen mensen. Het nieuwe vliegveld in Mexico-Stad opende dit voorjaar. Een olieraffinaderij is in aanbouw.