De laatste Floriade?

Directeur Bakker, met ruime bestuurlijke ervaring in de reis- en evenementenbranche, zegt het zelf onomwonden: ‘Tien jaar is te lang, vanuit managerial oogpunt. Daar ga ik nog een adviesje over schrijven. Welke bestuurder blijft nu tien jaar zitten?’

Ook op andere fronten blijkt een decennium te lang. In 2010, toen ze in Almere gingen nadenken over de Floriade, was de verduurzaming van de stad een vernieuwend onderwerp. ‘Dat is nu door de klimaatdiscussie ingehaald’, zegt Herrema.

Dan waren er ook nog onvoorziene omstandigheden. Corona heeft enorme impact gehad, zegt directeur Bakker. Vergunningaanvragen hoopten zich op, aannemers rekenden hogere kosten, sponsoren lieten het afweten, net als landen die aanvankelijk een paviljoen toezegden. ‘Overmacht dus, geen mismanagement.’