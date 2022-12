In de weken daarna speelt Van Lienden, die aspiraties heeft om Kamerlid te worden, zich in de kijker als de man die via een maatschappelijk initiatief ‘om niet’ zorghelden helpt. Op 10 april geeft De Jonge het eerste zetje voor de mondkapjesdeal met Van Lienden.

Als de deal een jaar later op straat ligt, wil De Jonge daar niks meer van weten. Ondanks een spervuur van Kamervragen informeert het ministerie van VWS de Kamer niet over de rol van de CDA-minister. Van Lienden doet er eveneens het zwijgen toe. Zijn belang is bovenal om heelhuids uit de affaire te komen.

VWS draagt daar een steentje aan bij. De verantwoordelijke minister Tamara van Ark past haar reactie op de mondkapjesdeal in de weken na de onthulling in de Volkskrant aan. In eerste instantie verklaart VWS in de veronderstelling te hebben geleefd dat de net opgerichte bv Relief Goods Alliance bij de charitatieve organisatie Hulptroepen Alliantie hoorde, ‘aangezien het om dezelfde personen ging’. Later zit dat volgens Van Ark toch anders: VWS wist wél dat er een deal werd gesloten met een bv van Van Lienden, Damme en Van Gestel.

De deal ‘voldeed aan alle voorwaarden’, zegt Van Ark in de Kamer. Goede prijs, goede kwaliteit. Dat Van Lienden zich richting de buitenwereld voordeed als filantroop, vindt de minister niet haar verantwoordelijkheid. Ondanks aandringen van de Kamer weigert ze er een moreel oordeel over uit te spreken.

De mediapersoonlijkheid heeft daarmee zijn zin: VWS pleit hem vrij van misleiding. De deal is ‘naar tevredenheid van alle partijen verlopen’, zo wordt Van Lienden niet moe om te vertellen. En als VWS een tevreden klant is, waar maakt de rest van Nederland zich dan druk om?

Een klein jaar later barst de bom voor Hugo de Jonge alsnog. Het ministerie van Financiën, waar de door De Jonge ingeschakelde Bas van der Dungen secretaris-generaal is, geeft na een verzoek van de Volkskrant intern WhatsApp-verkeer vrij over de mondkapjesdeal. De chats laten er geen twijfel over bestaan: De Jonge gaf de opdracht om te gaan praten met Van Lienden.

De Tweede Kamer reageert furieus. Waarom heeft VWS dat achtergehouden ondanks alle Kamervragen?

De Jonge erkent dat hij de Kamer ‘completer’ had moeten informeren en biedt excuses aan. Om aan te tonen dat hij ‘totale openheid en eerlijkheid’ nastreeft, stuurt hij zijn app-verkeer uit de periode van de mondkapjesdeal naar de Tweede Kamer. De selectie die de Kamer te zien krijgt, begint met een bericht van 19 maart 2020 van Van Lienden aan De Jonge: