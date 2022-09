De geboorte van de mondkapjesaffaire: ‘We gaan die shit naar Nederland halen en worden miljonair’

Van Lienden beschouwt dat als een belediging voor zijn project – ‘één grote middelvinger van de overheid’. Als hij alleen maar als leverancier mag optreden, wil hij er ook zelf geld aan overhouden, zo luidt zijn logica. ‘Niet omdat ik daar persoonlijk winst in zie, want ik heb helemaal niks met geld. Maar omdat ik het een enorme, echt een enorme schoffering vind van wat er is gedaan door deze bedrijven.’

In een reactie aan de Volkskrant laat Van Lienden weten dat ‘een uitgebreid telefoongesprek’ met Van den Dungen die avond de directe aanleiding was voor het ‘bij vlagen gênante interne gesprek’. ‘We hebben daarin onze frustraties geuit’, aldus Van Lienden. ‘Sommige teksten uit het gesprek zijn best ongelukkig en sluiten ook niet aan bij mijn intenties van destijds of bij mij als persoon.’

Volgens de mediapersoonlijkheid was er destijds grote frustratie over de afwijzing van het non-profitvoorstel door VWS, ‘vooral ook richting de zorgmedewerkers die wij hadden willen helpen’. Van Lienden beweert dat Van den Dungen opperde dat hij voor eigen gewin moest gaan met zijn bedrijfje in oprichting.

Van den Dungen heeft dat eerder ontkend. De topambtenaar leefde naar eigen zeggen altijd in de veronderstelling dat de mediapersoonlijkheid optrad namens de charitatieve instelling en niet namens een commerciële bv. Van Lienden stuurde zijn voorstellen in de huisstijl van zijn non-profitorganisatie. Ook schermde hij met partners als Coolblue en Randstad, hoewel die niets wisten van zijn commerciële operatie.

Van Lienden vraagt tijdens het opgenomen overleg van 12 april aan de andere deelnemers wie ‘zin heeft in een commercieel avontuur’. ‘We hebben twee oplossingen: of we verdedigen ons eerste voorstel (non-profitvoorstel, red.), waar ik voor ben, want dat is beter voor de zorg. Als ze daar niet toe in staat zijn: laat ze maar een prijs quoten en we gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden alle vier miljonair.’