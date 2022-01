De drugsindustrie piekte in pandemiejaar 2021

Deze route, die tot 2013 in trek was om cocaïne vanuit Zuid-Amerika via de West-Afrikaanse havens naar Europa te smokkelen, is terug van weggeweest. In vrijwel alle West-Afrikaanse havens nemen de drugsvangsten sinds 2019 weer fors toe. Drugshandelaren spreiden hun risico’s omdat controles in West-Europa toenemen. De drugs gaan vervolgens over land of zee naar Noord-Afrika, in toenemende mate naar conflictland Libië, met bestemming Europa. Begin dit jaar werd een burgemeester in Niger aangehouden met een record hoeveelheid cocaïne in de auto’s van zijn gevolg.