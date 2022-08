Droogte legt archeologische schatten bloot: de opmerkelijkste vondsten, van Irak tot Utah

Vanuit de lucht ziet landgoed Longleat in Wiltshire, Engeland, er opvallend uit. Op plaatsen waar ooit muren, fonteinen en zelfs een doolhof stonden, is de grond verkleurd. Ook dat komt door de droogte, zegt Luc Amkreutz van het RMO, en het mechanisme erachter is handig voor archeologen: ‘Waar resten van muren in de grond zitten, kunnen planten minder goed wortelen en daardoor drogen ze sneller uit. Waar ooit een greppel zat, blijft het juist langer groen. Daardoor kunnen we in een droge periode oude plattegronden in kaart brengen.’

Maar de opdrogende bodem is vooral ook een probleem. Want daarin gebeurt hetzelfde als in droogvallende meren en rivieren. Hout, bot en andere organische resten gaan hard achteruit als het grondwaterpeil daalt. Amkreutz: ‘Zulke sporen geven juist kleur aan de periode die ik onderzoek; veel meer dan stenen, die wel goed blijven. En van veel spullen weten we niet waar ze zitten, dus het wordt heel moeilijk die te beschermen als het grondwater laag blijft.’