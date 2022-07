De Bijlmer mag van bewoners best veranderen, zolang alles maar hetzelfde blijft

Dodelijke schietpartijen vormden de aanleiding tot het Masterplan. Het gemeentebestuur liet zich inspireren door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, waar afgelopen tien jaar 320 miljoen euro in is gestoken. Ook daar stapelen problemen als werkloosheid, armoede, criminaliteit en schooluitval zich op. Het Rotterdamse project is halverwege en laat bescheiden resultaten zien.

Begin deze maand presenteerde het kabinet ook het Programma Leefbaarheid en Veiligheid: 700 miljoen euro voor negentien kwetsbare wijken in het land. Ultiem doel in alle plannen is om kinderen in achterstandsbuurten evenveel kans te geven in het leven als leeftijdsgenoten elders in Nederland.

‘Ik ben zeker gaan kijken in Rotterdam-Zuid’, zegt de Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing. ‘Wat ik daar geleerd heb, is het belang van een lange adem. Niet meer hier en daar een projectje.’ Het afgelopen jaar is volgens het voormalige Kamerlid gebruikt om met bewoners te praten en te inventariseren. ‘Het blijkt dat we al heel veel doen, maar niet gecoördineerd.’ Jadnanansing wandelt over het Kwaku Festival, het jaarlijkse buurtvoetbaltoernooi dat uitgroeide tot een muziek- en eetfestival met meer dan een miljoen bezoekers. Ze wijst naar een salsatent waar mooi geklede stellen verleidelijk bewegen, aangemoedigd door een Parbo-bier drinkende menigte. ‘Zie je nou wel, dat witte mensen ook kunnen dansen. We zijn inclusief; iedereen is welkom in de Bijlmer!’

De voorzitter erkent: het negatieve imago van Amsterdam-Zuidoost is niet onverdiend. Het stadsdeel scoort volgens haar slecht op gebieden als veiligheid, werkloosheid, schooluitval. ‘Ik merk wel dat er nu een gevoel van urgentie is. Ik vergader met de burgemeester, met topambtenaren of met bestuursvoorzitters van grote bedrijven.’ Zuidoost is voor veel partijen interessant, stelt zij, omdat er ruimte is om te bouwen; het stadsdeel groeit van 90- naar 150 duizend inwoners, evenveel als Zwolle of Leeuwarden. Voordat Jadnanansing een grote tent induikt om haar moeder te zoeken, roept ze over de bigi-pokumuziek heen: ‘Ga zelf kijken. Ja, er is hier armoede, maar ook saamhorigheid en trots. Economische welvaart is belangrijk, maar het is niet de enige vorm van rijkdom.’