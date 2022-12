Wat motiveert Von der Leyen in die ultralange werkweken? Ze staat in elk geval niet bekend om sterke ideologische opvattingen, behalve waar je dat van een CDU-politicus niet verwacht: bij de Green Deal. Eickhout: ‘Haar voorgangers zeiden altijd: we hebben nu even geen tijd voor het milieu, het is crisis. Dat maakte me woest. Von der Leyen is de eerste die klimaatbeleid als overkoepelend verhaal neerzet.’ Dat was wennen voor de ambtenaren, herinnert een van hen. ‘Toen ze enthousiast begon over Planet Earth, de documentairereeks van de BBC met David Attenborough, was de aanvankelijke reactie: help, we hebben een boomknuffelaar!’ De Commissievoorzitter wijst regelmatig op haar nu 1-jarige kleindochter die in 2050 in een klimaatneutraal continent moet wonen.

Wat Von der Leyen drijft is ‘een protestantse roeping met een Europese overtuiging’, zegt een topambtenaar. Die laatste kreeg ze met de paplepel ingegoten. Von der Leyen is geboren in Brussel en woonde daar tot haar dertiende. Haar vader Ernst Albrecht was een van de eerste Commissie-topambtenaren. Ook de politieke interesse komt niet uit de lucht vallen: haar vader werd later minister-president van Nedersaksen en was in 1980 in de race om bondskanselier te worden. ‘Hij was haar held’, zeg een naaste medewerker.

In 2010 liet Von der Leyen, toentertijd minister van Sociale Zaken, bondskanselier Merkel weten naar Brussel te willen als Commissaris. Merkel koos om politieke redenen voor Günther Oettinger. ‘Brussel kende Von der Leyen niet, maar zij kende Brussel wel’, stelt Heemskerk.

Europarlementariër De Lange: ‘Ze ziet hoe populisten om de afbraak van de EU schreeuwen. Onder haar mandaat zal ze alles doen om te voorkomen dat wat haar vader heeft opgebouwd ten gronde wordt gericht.’ Vestager: ‘De Russische wrede aanval op Oekraïne heeft laten zien dat eenheid onze kracht is. Maar lidstaten zijn het niet zomaar eens, dat vergt grote inspanning.’

Von der Leyen gelooft in Europa. Ze wil de EU niet alleen consolideren, maar tot koploper maken. De Green Deal is maar ‘één vector’, zoals een Commissie-ambtenaar het strategische plan schetst. Een belangrijke, maar Von der Leyen wil dat Europa ook militair en industrieel leidend wordt. D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld ontwaart een stevige Wille zur Macht bij Von der Leyen, de wens om een stempel te drukken op de geschiedenis. Wat meespeelt is dat ze de eerste vrouwelijke Commissievoorzitter is, zegt Commissaris Vestager. ‘Mannen menen dat ze recht hebben op leidinggevende posities, vrouwen willen zich bewijzen.’

Dankzij Von der Leyen bestaat de Commissie - ook voor het eerst - voor de helft uit vrouwen. En is het machogedrag aan de vergadertafel teruggedrongen. Ze kapt mannelijke Commissarissen af als ze zonder goede reden hun vrouwelijke collega’s in de rede vallen.

Volgens Vestager handelt Von der Leyen uit een diep gevoel van noodzaak. ‘Ze zit op een positie waarin ze het verschil kan maken, misschien niet elke dag maar wel een flink deel van de week. Ze vindt het een privilege maar ook haar taak die rol te vervullen. Ze staat het zichzelf niet toe als een Bridget Jones mokkend op de bank een pot ijs leeg te lepelen op haar kamertje op de dertiende verdieping. Omdat ze weet dat het niets oplost.’ Weinigen in Brussel twijfelen eraan dat ze in 2024 voor een tweede termijn gaat.