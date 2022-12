The White Lotus belandde in 2021 op nummer 1 in onze jaarlijst, wellicht ook ingegeven door een diep verlangen naar exotische oorden, na een lang coronajaar. Maar de vileine satire over gasten en personeel in een luxe resort op Hawaii trof ook ieders rechtvaardigheidsgevoel recht in de roos. Ditmaal bevindt de fictieve White Lotus-keten zich in het schitterende stadje Taormina op Sicilië. Jennifer Coolidge is de enige gast die we nog van Hawaii kennen. Onderliggend thema lijkt ditmaal (op het moment van schrijven wachten we nog op de laatste afleveringen) de verhouding tussen mannen en vrouwen, en de rol die geld – of het ontbreken ervan – daarbij speelt. Het wezen ‘man’ krijgt er net zo van langs als het kapitalisme in de eerste serie.



Lees hier de recensie.