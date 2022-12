In een eerlijke wereld, of een eerlijker oneerlijke wereld, had acteur Michael Thomas een Oscar gekregen voor zijn spel (en zang) in Rimini van regisseur Ulrich Seidl. Het zal nooit gebeuren. Maar dit maakt de hoofdrolspeler niet minder onvergetelijk als Richie Bravo, de aan lager wal geraakte schlagerzanger die zijn bejaarde Oostenrijkse fans in de Italiaanse badplaats tegen betaling ook meer biedt dan zang. Seidls grootste liefhebber, schrijver Arnon Grunberg, schreef erover in de Volkskrant: ‘De seksscènes tussen Bravo en zijn ‘fans’ behoren tot de beste scènes van Rimini. Je kunt die niet bekijken zonder aan het werk van de schilder Lucian Freud (1922-2011) te denken, die het lichaam toonde zonder verval te ontkennen.’

Dat verval is alom aanwezig in Rimini, waarvan zou kunnen worden beweerd dat het een van Seidls minder naargeestige films is. Tijdens de opnamen kreeg de cineast hulp van de weergoden: voor het eerst in decennia sneeuwde het boven de in de winter half dichtgetimmerde Italiaanse badplaats. Mooier kan bijna niet. (BB)

