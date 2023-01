Alton (89) & Carey (87)

Daar waar buiten de stad altijd danst, is het hier binnen een oase van rust. Iedereen fluistert en bij iedere stap kraakt de vloer, waardoor je vanzelf op je tenen gaat lopen. De twee mannen – beiden klein van stuk, altijd in nette broek, blouse en bretels – zijn naadloos verweven in het geheel en lijken gemaakt voor deze winkel.

In 2018 heb ik de mannen leren kennen. Gefascineerd door de twee, sprak ik bij hen thuis af. ‘The books took over’, waarschuwden ze me. Maar er viel nog prima tussendoor te manoeuvreren. Na een korte rondleiding, vroeg Carey me zacht en ietwat weifelend: ‘Wil je ook de kelder zien?’