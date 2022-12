Dansend verwerken dorpelingen in Horodnja hun oorlogsverdriet

Valentina Iljas heet de gasten welkom vanaf het podium en zegt dat het dictee nog even op zich laat wachten. ‘Laten we beginnen met een muzikaal optreden.’ De zaal applaudisseert.

Iljas is, wat ze noemen, een oorlogsbruid. Het goud om haar ringvinger voelt nog zo nieuw dat ze er regelmatig aan draait. Ze was kort voor de oorlog gaan samenwonen met Roman, toen hij nog die galante taxichauffeur was die haar tijdens een ritje had versierd. Met de invasie kwam het aanzoek. Iljas: ‘Hij zei: ‘Het is tijd om onze relatie op papier vast te leggen. We moeten zorgen dat je verzekerd bent’.’

Ze trouwden toen Roman een paar dagen verlof kreeg van zijn bevelhebber. Meteen na hun flitsbruiloft in oktober – er was net genoeg tijd voor trouwfoto’s bij het meertje buiten het dorp – vertrok Roman weer naar Bachmoet, al maanden de zwaarst bevochten stad in de Donbas. De dag van de cultuurwerker is Romans vijfde dag op een plek die Oekraïners ‘lijn nul’ noemen: de voorste linie aan het front. ‘Aan de telefoon probeert hij de zaken zo uit te leggen dat ik me geen zorgen maak’, zegt Iljas. ‘Maar op de achtergrond kan ik de knallen horen.’