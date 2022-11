Het Russische ministerie van Defensie meldt dat de terugtrekking is voltooid – amper twee dagen na de aankondiging van Shoigu. De snelheid van de operatie verrast iedereen. Militaire experts in het Westen en Oekraïne gingen ervan uit dat het vele dagen, of misschien zelfs weken zou duren om de naar schatting 30 duizend Russische militairen met hun wapens van Cherson naar de overkant van de rivier de Dnipro te transporteren. Achteraf bestaat het vermoeden dat de uittocht al eind oktober is begonnen en dat veel Russen in burgerkleding tijdens de ‘evacuatie’ van burgers de stad uit zijn gebracht.