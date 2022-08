China zegt militaire oefeningen rond Taiwan te beëindigen, maar vrees voor escalatie blijft

Wel stemt de Amerikaanse Senaat binnenkort over de Taiwan Policy Act, een nieuwe wet die meer militaire en diplomatieke steun regelt voor Taipei, en zware sancties in het vooruitzicht stelt in het geval van Chinese agressie tegen het eiland. Maar het Witte Huis probeert het voorstel, dat steun heeft van senatoren van beide partijen, af te zwakken, omdat het een definitieve streep zou kunnen zetten door diplomatieke betrekkingen met Beijing.

De Chinese regering publiceerde woensdag voor het eerst sinds 2000 een nieuw beleidsdocument over de kwestie-Taiwan, waarin ze een aanzienlijk hardere toon aanslaat dan voorheen. ‘We zullen met de grootste oprechtheid en onze uiterste inspanningen werken aan een vreedzame hereniging’, schrijft Beijing. ‘Maar we zullen het gebruik van geweld niet afwijzen, en we houden de mogelijkheid om alle noodzakelijke maatregelen te nemen open.’

In het nieuwe document ontbreekt de belofte om na de eventuele hereniging met Taiwan ‘geen troepen of bestuurders in Taiwan te plaatsen’, een belofte die in 2000 nog wel zwart op wit stond. Ook de passage dat ‘alles onderhandeld kan worden’ zolang Taiwan geen onafhankelijkheid nastreeft, is verdwenen. China wil Taiwan uiteindelijk besturen onder het mom van ‘een land, twee systemen’, dat sinds 1997 ook voor Hongkong geldt. Maar in de afgelopen jaren is gebleken dat die constructie China er niet van weerhoudt om zich in grote mate met het bestuur van Hongkong te bemoeien.