China kan de stroom coviddoden niet meer aan

‘Dat krijg je als je de regels zo plotseling loslaat, nog wel midden in de winter’, zegt een bewaker van het crematorium, die bevestigt dat de videobeelden authentiek zijn. De losse hekken liggen nog als stille getuigen langs de kant van de weg. ‘Ze hadden beter kunnen wachten met heropenen tot het weer wat warmer was. In de winter, als het zo koud is, worden er sowieso al meer ouderen ziek. Als je dan zo abrupt de boel opengooit, raak je alle controle kwijt. Wie kan dit nu nog oplossen?’

Videobeelden als die uit Linyi, een provinciestad in Shandong, halverwege Beijing en Shanghai, komen dezer dagen uit heel China. Ze tonen hoe crematoria worden overspoeld in Xi’an, Guangzhou, Chongqing, Shanghai en Jinan. Of een ziekenhuis in Shanghai, waar het mortuarium zo uitpuilt dat de vloer met lijkzakken is bezaaid. Een voormalig quarantainecentrum in Nanchong in Sichuan, of een kelder in Anshang in Liaoning, waar noodmortuaria zijn ingericht.