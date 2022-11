De nieuwe Oekraïense helden werken bij het energiebedrijf: ‘Het is extreem gevaarlijk’

Er zijn duizend van dit soort verwarmde locaties in de Oekraïense hoofdstad. Ze zijn net op tijd neergezet, want deze week is de zevende op rij dat Rusland door het hele land elektriciteit- en andere nutsbedrijven bestookt met kruisraketten en drones. Hoewel de schade telkens weer wordt hersteld, duurt de stroomuitval steeds langer. En dat terwijl de temperatuur steeds verder onder nul zakt.

De gevolgen voor het dagelijks leven zijn groot, vertellen de mensen in de tent. ‘Ik had twee powerbanks gekocht, maar zelfs die zijn inmiddels leeg’, zegt de 31-jarige Andrey Boyko. ‘Het lastigste was nog het gebrek aan mobiel netwerk. Dat je je vrienden niet kunt bereiken en het nieuws niet kunt checken. Ik wil weten hoe het gaat aan het front en in de rest van het land.’

De vrouwen die om hem heen hun laptops staan op te laden, knikken. Ze vertellen over de lift die het niet meer doet, waardoor ze de trap moeten nemen naar de achttiende verdieping, over verwarmingen die zijn uitgevallen, wc’s die niet doorspoelen en koelkasten die ontdooien. ‘Alle vlees, melk en zure room kunnen we weggooien. Maar het is een kleine prijs om te betalen, hoor’, vindt de 58-jarige Ljoedmila Roedenko.