Bij de Oekraïners in de IC 44 van Warschau naar Berlijn: ‘Ik wil dat mijn dochter haar leven leeft en niet doodgaat’

Een vluchtelingencrisis in één beeld: angstige mensen gehuld in gedoneerde dekens bij 7 graden onder nul, in het donker, in een vreemd land, die vanuit bussen worden gedirigeerd naar een verlaten winkelcentrum met nog duizend Oekraïners. Kinderen aan de hand, geen idee wat er met ze zal gebeuren. Terwijl ze een week eerder nog gewoon een fijn, warm huis hadden. Met de zon schijnend in de woonkamer, misschien een tuintje, de kinderen veilig in hun slaapkamers.

Treinstel 266 in de IC 44 van Warschau naar Berlijn zit vrijdagmiddag vol met vrouwen en kinderen die vastbesloten zijn een verblijf, of een bestaan, in een vluchtelingencentrum te vermijden. Of die er na één nacht vertrokken zijn. Mannen zijn er nauwelijks, wel een paar tienerjongens die met capuchon en koptelefoon op doen alsof de oorlog ze niet zo boeit. De algehele mobilisering in Oekraïne betekent dat volwassen mannen jonger dan 60 het land niet uit mogen; zij moeten beschikbaar blijven voor de strijd.