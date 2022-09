Bevrijd van de Russen

Voor het eerst in tijden is er weer markt, in de ijzeren kraampjes rond de grote betonnen markthal in het centrum van Balaklia. Veel wordt er nog niet verkocht, zegt koffieverkoper Arut Voskonyan, niemand heeft geld. Bij het busje dat aan de overkant van het plein zakken met brood en andere eerste levensbehoeften komt uitdelen, is het veel drukker.

‘We konden niet werken, we waren veel te bang om buiten te komen’, zegt Voskonyan. ‘We waren zelfs te bang om thuis te blijven.’ Elke dag zochten hij, zijn vrouw en drie kinderen met tientallen anderen hun toevlucht in een school, in de hoop dat ze als groep minder kwetsbaar zouden zijn. ‘We gingen alleen naar huis om te wassen of te douchen. Nooit lang. We waren te bang dat ze zouden komen om ons te arresteren of te verkrachten, zoals ze met zovelen hebben gedaan.’

Hij stapt in een auto en wijst de weg naar een veldje aan het eind van een doodlopende straat, waar een bloemetje staat bij een stuk aarde tussen het gras. ‘Hier hebben we ze begraven’, zegt hij, en vertelt over de twee mannen die vlak voor de bevrijding naar een nabijgelegen stadje wilden rijden. ‘Ze werden bij een wegversperring doodgeschoten. Roman wilde alleen maar insuline halen voor zijn vrouw.’

Ze konden de doden niet op het kerkhof begraven, omdat de brug kapotgeschoten was, en dus werd het hier, in een bocht bij de rivier. Dinsdag zijn de lichamen opgegraven voor onderzoek.