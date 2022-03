‘Boven alles hoop ik dat ik ooit de headline zie dat Poetin vertrekt als president

‘Mijn ouders zien in Poetin de redder van Rusland. Ik weet niet eens meer wanneer ze zo zijn gaan denken. In de jaren negentig stemden ze nog op de liberale partij Jabloko, maar die slaagde er niet in om een brede coalitie te bouwen. Op een gegeven moment is er via de televisie ingeramd dat democraten de belangen van Amerika dienen en opkomen voor de westerse levensstijl; gayparades enzo. Toen waren mijn ouders er klaar mee.

‘Je moet begrijpen hoe diep het imperiumdenken hier zit. Rusland ziet zichzelf als een grootmacht die onrecht is aangedaan. De televisie versterkt iedere dag het beeld dat we na de Koude Oorlog zijn bedrogen en vernederd. De Navo is opgerukt naar het Oosten omdat ze niet willen dat we weer sterk worden. En de Amerikanen willen nu Oekraïne in handen krijgen, zodat ze ons kunnen aanvallen om onze grondstoffen in handen te krijgen.

‘Soms vraag ik tijdens dat soort discussies: waarom zouden de Amerikanen ons willen aanvallen als ze onze grondstoffen gewoon kunnen kopen? Dan word ik aangekeken alsof ik naïef ben.

‘De meeste ouderen zullen Poetin tot het einde steunen, maar op mijn werk merk ik dat niet alle collega’s voor de oorlog zijn. Het zijn mensen die iets te verliezen hebben: geld, hun baan. En ze maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen.

‘Iedereen is voorzichtig om publiekelijk over de oorlog te praten, zelfs over de telefoon. Er is nog niemand gearresteerd, maar het zit in ons historisch geheugen dat zoiets wel kan gebeuren.’