‘Dank voor je berichten, dorogaja – lieverd. Wij zijn net terug uit de schuilkelder. De nacht is goed verlopen. Zoals ik je vertelde, brengen we de avonden en nachten nu door in de parkeergarage onder ons huis. Of deze schuilkelder veiliger is dan een metrostation weet ik niet. Maar het is in ieder geval wel praktischer. Ik kan overdag makkelijker naar mijn appartement. Heb gister overdag m’n haar gewassen. Een was gedraaid. En, misschien wel het belangrijkst, ik kan mijn gadgets vaker opladen. Ik gebruik mijn mobiel zoveel dat hij snel leeg raakt.

‘De afgelopen nachten waren mijn zoon, zijn vrouw en hun twee dochters bij mij. We zaten met z’n allen in de auto, in de ondergrondse parkeergarage. Voor het eerst sinds de oorlog begon, heb ik vannacht ook echt kunnen slapen. Rechtop in de autostoel, met m’n familie om me heen. Daarvoor heb ik drie nachten geen oog dicht gedaan. We zijn erg gespannen. Je kunt je voorstellen dat de situatie hier voor ons zeer ernstig is. Ik weet niet wat jullie in Nederland horen, maar Oekraïne is niet de agressor. Wij worden op brute wijze aangevallen. Zoals ik je in 2014 al een keer uitgebreid schreef: Rusland is een niet-democratische staat, zij zijn de absolute agressor in de wereld. Als ik bereik heb, schrijf ik aan al mijn Russische vrienden op Facebook en sociale media: ‘Waarom doen jullie dit? Hou er mee op.’ Ik ken zoveel Russen dat ik wel een tijdje mee bezig ben om ze allemaal aan te schrijven.’