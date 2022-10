Afscheid van Oekraïne

‘Ik ben in Moekatsjeve aangekomen, in West-Oekraïne. De treinreis verliep tot nu toe voorspoedig. Kyiv voelt ver weg. Helaas kon ik geen directe trein naar Boedapest vinden, die kaartjes zijn tot vijf november uitverkocht. Ik zal nog enkele keren moeten overstappen. Nu wacht ik in de stationshal. Hier is, in tegenstelling tot Kyiv, wel stroom. Ik heb zojuist bij een oplaadpunt mijn mobiel kunnen opladen.’

‘Ik zag op sociale media dat er binnen het Russische leger lijsten rondgaan waarop precies staat hoe ze ons Oekraïners moeten doden. ‘Zijn de Oekraïense burgers opstandig, maak ze dan af,’ staat er. En dan volgt een uitgebreide tekst over hoe de klus te klaren. Als ik dit lees, voel ik zoveel pijn en verdriet, over iedereen die ik in Oekraïne moet achterlaten. Ik hoop zo dat het goed met ze zal gaan. Nooit eerder in mijn leven voelde ik mij zo machteloos. De duivel is ons land binnengetrokken en ik kan niemand tegen hem beschermen.’

‘Mijn grootste zorg is mijn zoon. Ik ben er niet gerust op dat hij veilig is. Alle gedachten aan bombardementen probeer ik weg te duwen. En hoe zal het straks zijn, als Vadertje Vorst onze hoofdstad heeft bereikt? Ik bid voor een zachte winter. Toen ik vertrok was Kyiv een stad in de duisternis. Het was stil en verlaten. Veel mensen zijn gevlucht of zitten in een schuilkelder.’

‘Maks kan op zich goed voor zichzelf zorgen, maar mentaal is hij er slecht aan toe. Acht maanden zonder zijn vrouw en kinderen hebben hem in de eenzaamheid gestort. Hij zegt zich nauwelijks iets te kunnen voorstellen bij hun nieuwe leven in Italië. Maks houdt zo van het vaderschap, zijn kinderen zijn zijn alles. Nooit wilde hij een vader worden die zijn dochters via het beeldscherm zou zien opgroeien. Het is een nachtmerrie voor hem.’