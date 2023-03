Ben je vrouw, van kleur of kom je van buiten, dan krijg je het lastig bij NOS Sport

Toch geeft de nieuwslezeres haar plan niet zomaar op; er is nóg een presentator die ze goed vindt.

Ze belt Jack van Gelder op een middag. ‘Hai Jack, zei ik, bel ik gelegen? Daarop vertelde hij dat hij lekker in bad lag, dat hij zijn hoofd net kaal had geschoren. Ik vroeg of ik later terug moest bellen. Nee hoor, zei hij. Ik twijfelde even, maar begon toch te praten over het werk, over de uitzendingen en wat hij daarvan vond. Hij vroeg waar ik was. Thuis, zei ik. Nou, hij was ook thuis – niet ver bij mij vandaan. Ik vroeg hem of hij me misschien zou willen helpen om een betere presentator te worden. Daar wilde hij wel over nadenken, zei hij.’

Hoe het gesprek woordelijk verder loopt, kan Marghadi (45) zich niet precies herinneren. Maar ze herinnert zich wel dat het ongemakkelijk wordt, als Van Gelder oppert of ze er niet even bij wil komen liggen in bad. ‘Ik vroeg me af of hij een grap maakte’, zegt Marghadi. ‘Ik kletste er wat overheen, maar ik dacht: what the hell gebeurt hier? Het laatste wat ik zei, was: Jack, ik zie je op het werk.’

Marghadi neemt het Van Gelder op dat moment niet echt kwalijk. Wel loopt ze een paar dagen later binnen bij hoofdredacteur Nooter om te vertellen waarom haar zoektocht naar een mentor opnieuw is stukgelopen. ‘Hij keek me aan en zei: jaaaa, zo is Jack.’

Van Gelder laat in een reactie weten dat hij zich de situatie niet kan herinneren, maar dat hij Marghadi ‘het voordeel van de twijfel’ wil geven. ‘Als ik dat al heb gezegd, dan heb ik dat als grap bedoeld, als een dolletje, waarvan ik niet heb kunnen inzien hoe dat bij haar is aangekomen. Maar als zij het als kwetsend heeft ervaren, dan had ze me er toch meteen op aan kunnen spreken, zo van: ben je wel goed bij je hoofd, ofzo? Dan had ik me bij wijze van spreken nog meer verplicht gevoeld om haar te helpen met haar carrière, om het gevoel weg te nemen dat ik op een verkeerde manier met haar was omgegaan.’

Hoofdredacteur Maarten Nooter wil niet inhoudelijk reageren op vragen over deze voorvallen.