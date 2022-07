Beetje bij beetje breken Jean (80) en Jeanine (76) de wereld voor elkaar open

De prille liefde raakte zijn kleindochter, de Vlaamse fotograaf Rebecca Fertinel, die altijd dichtbij haar grootouders heeft geleefd. ‘Het is mooi hoe twee totaal verschillende mensen elkaar zo gelukkig maken’, vertelt ze. ‘Mijn opa is een beetje geremd, en ook wel zwaar op de hand, terwijl Jeanine echt een spring-in-’t-veld is: uitbundig, veel babbelen, en super actief. Ze woont in een huisje in het bos in Wallonië en doucht in haar blootje buiten onder de bomen, terwijl mijn opa nauwelijks het terrein van zijn keurige boerderij wil verlaten. De boerderij wordt allang door iemand anders gerund, maar Jean vindt het nog steeds belangrijk om te zien of alles wel goed gaat.’

Tegelijkertijd is Jean de bon vivant die houdt van lekker eten, en een leven vol comfort, en neemt hij Jeanine, die altijd zuinig heeft geleefd, graag mee naar mooie restaurants en andere fijne plekjes die ze niet kent.