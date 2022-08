Oekraïne woedend om kritisch rapport Amnesty: ‘Verspreiding van desinformatie’

De onderzoekers van Amnesty troffen in negentien nederzettingen Oekraïense soldaten aan in woongebouwen terwijl er volgens de onderzoekers meestal alternatieven voorhanden waren, zoals militaire bases of dichtbegroeide bossen. Ze spraken met mensen die vertelden dat familieleden waren omgekomen bij Russische beschietingen die mogelijk gericht waren op nabij gestationeerde Oekraïense militairen.

Maar het is onduidelijk of de aanwezigheid van militairen aanleiding was voor de beschietingen. In andere door Rusland beschoten woonwijken trof Amnesty geen bewijs aan voor Oekraïense militaire aanwezigheid en concludeerde de organisatie dat Rusland opnieuw oorlogsmisdaden had gepleegd.

De Oekraïense regering heeft woedend gereageerd op Amnesty’s beschuldigingen. Mychajlo Podoljak, topadviseur van president Zelensky, zei donderdag dat Amnesty meedoet aan de verspreiding van desinformatie en propaganda. Minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba zei dat Amnesty’s ‘oneerlijke’ rapport ‘een neprealiteit creëert waarin iedereen een beetje schuldig is’. Hij riep de mensenrechtenorganisatie op om oorlogsmisdaden van het Russische invasieleger onder de loep te nemen.