De hövding is geprogrammeerd om bij een abnormale beweging de airbag te activeren. Met stuntartiesten en dummies werden allerlei testen uitgevoerd om de bewegingspatronen van fietsers bij een ongeval in kaart te brengen. Dat werd toegevoegd aan data over normale bewegingen van fietsers. Zo leerde het systeem wanneer het moest ingrijpen. Gebruikers zetten de kraag aan door deze met een drukknop te sluiten. Voordat ze afstappen moeten ze de knop weer lostrekken, anders blaast de airbag op zich zodra ze bijvoorbeeld bukken om hun fiets op slot te zetten. Als de airbag eenmaal is geactiveerd, kun je hem niet opnieuw gebruiken en moet je een nieuwe kopen. De nekairbag kost 300 euro.

Het succes van de airbagkraag is mede te danken aan het feit dat veel Zweden zich op de fiets willen beschermen, ook al is het niet verplicht. Onder hen zijn veel ouders die door de helmplicht voor hun kinderen in een ongemakkelijke positie terechtkwamen. ‘Ik heb kinderen en kan tegenover hen niet verantwoorden dat zij wel een helm moeten dragen en ik niet’, zegt advocaat Wendensson.

Daarnaast is het imago van de hoofdbescherming in het verkeer ook veranderd. ‘Toen ik jong was, was een helm dragen het sufste wat er was. Nu is het suf als je er geen een draagt’, zegt Ghlisjö. ‘Bovendien is het gewoon nodig. Er rijden veel vrachtwagens rond in het centrum en die kunnen je niet altijd zien vanwege de dode hoek. Daar gebeuren regelmatig ongevallen mee.’