Na twee zware jaren, waarin ze vooral probeerde achter de schermen eensgezindheid en stabiliteit te creëren terwijl ze tegelijk aan het hervormen is, is er nu meer rust in de organisatie, zegt ze. ‘Ik zie dat het stof een beetje neerdaalt. Ja, het gaat nu eigenlijk heel goed.’

Alida Dors is de eerste zwarte artistiek directeur van een grote landelijke podiuminstelling – met elf miljoen euro subsidie is Theater Rotterdam (TR) een van de drie grootste gesubsidieerde theaterinstellingen in Nederland. Haar ouders verruilden begin jaren zeventig Paramaribo voor Amsterdam. Dors groeide op in ‘achterstandswijken’ (haar term) in Amsterdam-Oost en Zuidoost. Vader was elektricien en had een thaiboksschool (Dors: ‘Op zolders en in kelders’), moeder werkte als p&o-adviseur, onder andere bij de gemeente Amsterdam.

Ze herinnert zich niet anders dan dat ze danste als kind, zegt Dors. ‘Ik heb een paar oudere neven en nichten, die draaiden hiphop in de woonkamer van mijn oma. Op tv keken we de schaarse videoclips die er toen waren, die namen we op en deden we na. We studeerden tot in detail de moves en dansjes in van Hey You, The Rock Steady Crew en dansten tot de ramen beslagen waren.’

Later ging ze op hoog niveau kunstschaatsen, turnen en onvermijdelijk ook thaiboksen. Een vriendje dat fanatiek aan breakdance deed, introduceerde haar in de hiphopscene, waar ze werd gevraagd als danser, en ook al snel ‘zelf dansjes maakte’. Zo ontwikkelde Dors zich tot een veelgevraagde danseres in videoclips, theater- en dansvoorstellingen en in shows van nationale en internationale artiesten als Ruth Jacott, P. Diddy en Usher. Ze danste bij ISH en richtte met Brian Duyventak hiphopschool Solid Ground Movement op. ‘Hiphop was mijn eerste grote liefde.’

Maar haar ouders zagen voor haar een andere levensloop voor zich. Ze lacht: ‘Het klassieke migrantenverhaal; ze wilden financiële zekerheid voor mij. Hiphopdans? Daar zit geen toekomst in!’ Dus het werd geen dansopleiding, maar fiscale economie aan de Hogere Economische School. ‘Ik heb die studie echt voor mijn ouders gedaan, om ze gerust te stellen en tegemoet te komen. Maar toen ik mijn diploma had, zei ik: nu ga ik eerst een jaar dansen. Dat werden er algauw tien.’