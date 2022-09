Zo vol als haar ogen met vuur zijn – of is het haat? –, zo vol zijn ook de wangen van Susanna Masnou (46), gevuld met lucht die ze driftig door het gele fluitje in haar mond duwt. De toon die ze afvuurt is scherp als een pijl. Doelwit is Oriol Junqueras, een van de Catalaanse politici die 445 dagen geleden nog in de cel zaten voor hun rol in de onafhankelijkheidsstrijd.

Junqueras, een man met het postuur en de uitstraling van een volwassen beer, doet alsof hij niets hoort. Met een uitgestreken gezicht en een geel-rood bloemstuk in zijn handen loopt hij door naar het standbeeld van volksheld Rafael Casanova, hier in het centrum van Barcelona. Het leggen van de bloemen is op 11 september het startsein voor de Diada, de feestdag van Catalonië. Een dag waarop de felste voorvechters van de republiek, zoals Masnou, lang schouder aan schouder liepen met politici als Junqueras, oud-vicepremier van Esquerra Republicana de Catalunya (Republikeins-Links in Catalonië, afgekort ERC).