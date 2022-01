Bekend is het voorbeeld van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD), die in 2012 te kennen gaf het dossier spoor – dat zij in vorige functies onder zich had gehad – aan de staatssecretaris te willen laten. Dat was Wilma Mansveld (PvdA), die daarmee politiek verantwoordelijk werd voor het latere Fyra-debacle. Het leidde tot haar tussentijdse aftreden in oktober 2015, na een vernietigend rapport van een parlementaire enquêtecommissie. Schultz zei nadien tegen Het Parool dat zij dacht ‘een goede portefeuille’ te hebben overgedragen. ‘Heel vervelend dat het achteraf anders blijkt te zitten.’

Tegen zijn biograaf Ron Meerhof noemt oud-minister Ivo Opstelten het constituerend beraad ‘een nadere precisering van het regeerakkoord’, in zijn tijd over de verdeling van verantwoordelijkheden voor de politie tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. In zijn inleiding bij een boek over nieuwe kabinetten, Wacht op onze daden, schrijft de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert dat het constituerend beraad ministers de mogelijkheid biedt om ‘nadere afspraken over gezamenlijk beleid’ te maken.