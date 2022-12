‘Seks is de rode draad in ons leven’

Toen u werkte aan De wereld volgens Garp was u bang dat dat boek bij publicatie achterhaald zou zijn, omdat de afkeer jegens seksuele minderheden in de Amerikaanse samenleving steeds meer plaatsmaakte voor tolerantie.

‘Zo zie je maar hoe slecht ik ben in het voorspellen van de toekomst. Misschien was die vrees van mij destijds meer een kwestie van wensdenken. Het is teleurstellend om te zien dat de Amerikaanse maatschappij na elke stap voorwaarts weer een terugval schijnt te moeten ondergaan. Ik ben inmiddels oud genoeg om te kunnen constateren dat dat een cyclus is. Zeker als we het hebben over lhbti-rechten. Na de jaren zeventig zijn er op dat gebied een zekere tolerantie en acceptatie ontstaan die er voor die tijd niet waren. Vervolgens kwam er weer zeer strenge, zelfs wrede wetgeving die juist een einde maakte aan deze rechten.’

Adams nicht Nora stelt in De laatste skilift dat alle problemen in hun familie met seks te maken hebben. Seksualiteit speelt een grote rol in uw oeuvre. Beschouwt u het als de drijvende kracht achter al het menselijke handelen?

‘Het ligt zeker aan de basis van ons sociale instinct. Als er geen oorlogen of andere politieke rampen tussendoor komen, is seks inderdaad de belangrijkste rode draad in het leven van verreweg de meeste mensen.’