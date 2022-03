Vanuit een wit bakstenen gebouwtje in de stad Mykolajiv, op 150 kilometer van Odessa, verspreidt de geur van de dood zich over een binnenplaats van gebroken beton. Binnen liggen tientallen mannen in de flarden van hun uniform, en zelfs buiten was er voor enkelen geen zwarte zak beschikbaar. Uit een vuilnisbak steken twee bebloede soldatenkistjes. Mannen met slagersschorten wachten met een sigaret en een brancard op de steeds weer terugkerende auto’s met het onheilspellende getal 200 erop – in alle landen van de voormalige Sovjet-Unie weten ze wat daarvan de lading is.

Vrijdag vielen hier nieuwe bommen op een woonwijk, waarna tientallen doden uit het puin werden gehaald. Mykolajiv is een van die steden waar de Russische frustraties over het verloop van de strijd zich uiten in lompe beschietingen dan wel oorlogsmisdaden.