Aan het meest beladen front op aarde

Onder Oekraïense soldaten wordt gegrinnikt over Bidens theorie dat Rusland halverwege februari binnenvalt, omdat de grond dan bevroren zou zijn en dus makkelijker begaanbaar voor tanks. Alsof het 1941 is en Rusland niet gespecialiseerd is in hybride oorlogsvoering, met een mix van desinformatie, cyberaanvallen en een verhulde militaire inzet. Bij de inname van de Krim en in Oost-Oekraïne zette Rusland ‘groene mannetjes’ in, Russiche militairen zonder insignes.

Was de grond maar bevroren. Het is een grote modderpoel in de Mierenhoop. Op weg naar de schietgaten zucht Valentin als zijn schoenen weer eens wegzakken in de blubber. ‘Ik maak ze iedere dag schoon, maar dat heeft geen enkele zin zo.’

Kristina sopt mee. Ze telt de dagen af tot ze naar huis mag, naar haar kinderen. Die zijn nu bij haar moeder, want Kristina’s echtgenoot zit ook aan het front. Eigenlijk wilde ze de psychologie in, ze is erop afgestudeerd. Maar psychologen verdienen niet veel in Oekraïne. En het leger betaalt bovenmodaal (ze verdient een kleine 500 euro per maand). Er is bovendien werk genoeg in het leger sinds de oorlog. President Zelenski zei vorige week dat er nog eens 100 duizend soldaten bij moeten in de komende drie jaar. Wel jammer dat het leger weinig investeert in een psychologenafdeling, vindt ze.

Op de persdienst daarentegen wordt niet bezuinigd. Het Oekraïense leger heeft er belang bij om alle toegestroomde journalisten toe te laten tot het front, ook al heeft de printer van accreditatiepasjes het begeven door de drukte en moeten journalisten hun pas zelf maar printen. Want hoe meer aandacht voor de gevolgen van de oorlog die is ontketend door Rusland, des te groter de kans op financiële hulp en wapenleveranties uit het Westen.

De twee zelfverklaarde volksrepublieken aan de andere kant van de vuurlinie denken anders over persvrijheid. Ze laten de meeste buitenlandse journalisten niet binnen. Rusland, de enige donor van de Donetsk en Loehansk Volksrepublieken, levert toch wel wapens. Maar de soldaten van het separatistenleger zitten net zo diep in de koude blubber. Ook onder hen zijn er mensen die naar huis willen, naar hun kinderen. Hun stellingen zijn te zien door periscopen langs het front. Rookwolkjes verraden waar ze zich zitten op te warmen.