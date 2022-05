Boeren in onbezet gebied kampen met andere oorlogsgerelateerde problemen. Zo zijn er op het land van Soeslov afgelopen maanden metersdiepe loopgraven gegraven, vertelt hij terwijl hij over zijn terrein rijdt in zijn elektrische boerderijbuggy, die hij grijnzend zijn militaire terreinwagen noemt. Het is nu tijd om zonnebloemen en maïs te zaaien, maar in deze diepe geulen kan dat niet. ‘We laten de loopgraven intact zodat we ze weer kunnen gebruiken als de Russen terugkomen.’

Boeren in Oekraïne krijgen vrijstelling van de dienstplicht. Toch was iedereen hier in Boeky de afgelopen weken vooral bezig met de oorlog. De regio is niet in handen geweest van de Russen, maar er vonden wel gevechten plaats. Veel inwoners meldden zich aan bij de lokale legerbataljons of trokken naar het front, onder wie meerdere van Soeslovs 45 werknemers.