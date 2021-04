Zo ziet Code Zwart eruit

Overvolle ziekenhuizen, tekorten aan zuurstof en ic-bedden, lijkverbrandingen op straat: dit is hoe Code Zwart eruitziet. Het ultieme angstvisioen over de coronapandemie lijkt in India bewaarheid. Weken nadat het land dacht dat het covid-19 onder de duim had, verkeert India midden in een huiveringwekkende tweede golf. Mogelijk mede getriggerd door een nieuwe gemuteerde variant van het virus.