De weg naar het kampioenschap in 22 wedstrijden

HONGARIJE - In Hongarije onderstreept Mercedes dat de verbeteringen aan de auto werken. Verstappen is kansloos achter de zwarte bolides in de kwalificatie op de Hungaroring, waar hij normaliter juist sterk is. In de race rijdt er opnieuw een Mercedes tegen hem aan; Valtteri Bottas verkijkt zich op het gladde asfalt en ramt hem. Wonderwel valt Verstappen niet uit, maar hij rijdt een verloren race en finisht als negende. Enige geluk voor hem: Hamilton vergooit de zege door een strategische blunder van zijn team. Het neemt niet weg dat Verstappen de laatste race voor de zomerstop zuur afsluit. Zijn voorsprong in de WK-stand, die maximaal 33 punten was, is in twee races veranderd in een achterstand van zes punten op Hamilton. Verder is de relatie tussen Mercedes en Red Bull door alle incidenten bekoeld tot een dieptepunt.