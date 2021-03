Zo stemt Nederland

Hij wilde er meteen bij zijn, want om 08.00 uur wordt Winfried Timmers (70) bij de revalidatie verwacht. Een jaar geleden kreeg hij corona en nog altijd is hij niet volledig hersteld. ‘Ik weet dat het niet zomaar een griepje is, het doet pijn als mensen dat beweren.’

In de Brabantse gemeente Berheze sloeg de coronacrisis naar verhouding het hardst toe in heel Nederland. We zijn in het gemeentehuis in Heesch, een van de drie stembureaus in de gemeente die vandaag al open is voor kwetsbaren.

73 inwoners overleden hier als gevolg van het virus, drie keer zoveel als het landelijk gemiddelde, gerekend naar het aantal doden per 100 duizend inwoners.

Timmers is de eerste kiezer hier. Bij de ingang van het gemeentehuis wijst Mientje Hondong (70) Timmers de weg. ‘40 dienstjaren bij de overheid, ik ken het klappen van de zweep’, zegt Mientje. ‘Maar deze verkiezingen zijn speciaal. Ik hoop dat de kwetsbaren komen.’