In 2017 was de Chinese regering er klaar mee. De standaard aanpak – celstraf of executie – werd uitgebreid met een ander beproefd middel: politieke indoctrinatie. Moslims die vatbaar waren voor religieus extremisme, onafhankelijkheidsdromen of onvrede over de Chinese heerschappij gingen naar ‘trainingscentra’. Zonder proces of beroepsmogelijkheid: heropvoeding is immers geen straf, maar een gunst van de Communistische Partij. Om geselecteerd te worden voor zo’n kamp is niet veel nodig: een snor, baard of hoofddoek, meerdere keren per dag bidden, buitenlandse chatdiensten zoals WhatsApp gebruiken, een groot gezin of het weigeren van een glas bier. En, tot ontzetting van de Oeigoerse diaspora, familie in het buitenland.