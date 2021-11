Wie in quarantaine zit, is overgeleverd aan de genade van de Chinese autoriteiten

Verdomd, het is pas dag 3 van mijn quarantaine en ik word wakker met een gevoelloze onderarm. Een medisch probleem: dat is wel het laatste dat je wilt als je in afzondering zit. Ik had na mijn reisdag – elf uur vliegen, daarna zeven uur in wachtrijen en busjes voor transport naar het hotel – minder gevoel in mijn linkerhand. Ik hoopte dat het vanzelf zou overgaan, maar het tegendeel blijkt het geval. Wat nu? Ik kan hier niet even naar een dokter.

Ik bel mijn huisarts in België, die een ontstoken zenuw vermoedt en me aanraadt twee dagen ibuprofen te nemen. Helaas, ik heb een hele apotheek bij me, maar net geen Ibuprofen. Ik bel het epidemiepreventieteam van het hotel, maar die mogen geen ontstekingsremmers verstrekken omdat die de symptomen van covid zouden kunnen onderdrukken. Ik discussieer urenlang – ze mogen me iedere dag testen, bied ik aan – maar ze zijn onverbiddelijk: regels zijn regels, klinkt het telkens weer.

Regels zijn regels: ik zal het deze drie weken nog vaak horen. Want regels zijn er in overvloed. Het begint twee dagen voor vertrek, als je een waslijst aan documenten bij de Chinese ambassade moet inleveren om een ‘groene code’ te krijgen. Beijing eist niet alleen een PCR-test, maar ook een bloedtest (IgM) om antistoffen te meten. Reizigers moeten zelfs een document tekenen dat ze voor vertrek niet zonder mondmasker naar een restaurant zijn geweest, of in contact zijn geweest met iemand met koorts.

In quarantaine volgen meer regels: twee keer per dag je temperatuur meten, twee keer per week een PCR-test. Bagage wordt gedesinfecteerd, vuilnis wordt behalve gedesinfecteerd ook nog als medisch afval afgevoerd. Lakens en handdoeken worden niet ververst, kleding moet je op de kamer wassen. Drie keer per dag wordt de gang besproeid met ontsmettingsmiddel. In sommige hotels moeten reizigers tien minuten voor elk toiletbezoek een chloortablet in de pot gooien. Op WeChat, het Chinese WhatsApp, waar we met medereizigers groepjes hebben gevormd, vraagt iemand spottend: ‘Wat als je dringend moet?’

Drie dagen na het verbod op ibuprofen kom ik weer in aanvaring met de regels, dit keer over een supermarktbestelling. Het quarantainehotel verstrekt drie maaltijden per dag, maar de kwaliteit is belabberd. We mogen eten laten bezorgen, maar niet vers, warm of onverpakt. Dat laat nogal ruimte voor interpretatie: één hotelmedewerker houdt fruit tegen, een ander laat fruit door maar groenten niet, volgens een derde zijn groenten en fruit wel toegelaten, maar melk en yoghurt niet.

‘Regels zijn regels’, zegt een hotelmedewerker, met wie ik in discussie ga over het besmettingsgevaar van een wortel, twee aardappelen en 250 gram champignons. Maar discussiëren heeft geen zin: ze is als de dood dat onder haar toezicht een uitbraak zou ontstaan. Vele partijfunctionarissen zijn om die reden ontslagen. ‘Wie dit naar je kamer brengt, is verantwoordelijk’, zegt ze. ‘En wie de regels overtreedt, wordt gestraft.’