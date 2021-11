Wie beschermt de Waddenzee eigenlijk?

Maar voor die schone stroom in de Eemshaven aankomt, zo is het plan, gaat de stroomkabel eerst dwars door Schiermonnikoog, dat een blijvend litteken vreest. En daarna door het Wantij, een deel van de Waddenzee dat behoort tot de 3 procent waarvan in de Esbjerg-verklaring in 1991 is vastgelegd dat geen enkel medegebruik is toegestaan. Volgens het koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) zal ingrijpen met groot materieel, ecologisch risicovol zijn voor zeldzame zeegrasvelden en kwetsbare mosselbanken.

Uitgerekend de toenmalige Groningse gedeputeerde van GroenLinks-huize Nienke Homan wilde het tracé wel verdedigen. De provincie heeft namelijk grote plannen met groene waterstof in de Eemshaven. ‘Wij hebben gewoon veel duurzame stroom nodig’, zei ze in de Tweede Kamer. Een route meer richting het oosten is denkbaar, maar daar liggen al diverse kabels (stroom en ict) en er loopt een scheepvaartroute. Dat alternatief is bovendien mogelijk in de toekomst nog nodig voor een nog dikkere waterstofleiding.

De gang van zaken bij de gaswinning en de stroomkabel is illustratief voor een fundamenteel probleem bij besluitvorming op en rond de Wadden, zegt directeur van de Waddenacademie Katja Philippart: het ontbreekt aan een ‘integraal afwegingskader’. Volgens haar collega Kees Bastmeijer is de neiging groot om afzonderlijke ingrepen te toetsen aan de natuurdoelstellingen van het gebied, zonder daarbij goed te kijken naar de optelsom van effecten van alle activiteiten samen. ‘Bij Natura 2000 geldt het voorzorgsprincipe: bij twijfel niet doen. Maar in de praktijk zeggen we in principe ja tegen een ingreep, tenzij we een heel goed verhaal hebben waarom het niet kan.’