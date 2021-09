Dat is te zien in Oostenrijkse supermarkten waar schappen vol staan met Bio aus Österreich: melk, yoghurt, kaas, eieren, groenten en fruit. Het marktaandeel van biologische producten, in Nederland minder dan 4 procent, staat in Oostenrijk op 10 procent, na Denemarken en Zwitserland het hoogste in Europa. En de trend is stijgend.

‘Dit is zeker een succesverhaal’, beaamt Groenen-afgevaardigde Stammler, zelf ook een kleine bioboer met twintig koeien. Maar langzamerhand komen ook de schaduwkanten daarvan naar voren. De drie grote supermarktketens Rewe, Hofer en Spar zijn almachtig in Oostenrijk. Samen beheersen zij 90 procent van de markt in levensmiddelen. Dat geldt ook voor biologisch: 80 procent daarvan vindt zijn weg naar de consument via een van deze drie grootmachten.

Door hun eigen labels te introduceren hebben supermarkten alle macht naar zich toe getrokken en biologische boeren inwisselbaar gemaakt, zegt Stammler. Nu biologisch groter wordt, passen zij daarin dezelfde mechanismen toe als in het gangbare segment: boeren worden onder druk gezet om steeds goedkoper te produceren.

De ‘conventionalisering’ van de biologische landbouw is een actueel thema, bevestigt FIBL-onderzoeker Kummer. Er is een duidelijke trend naar schaalvergroting, ook in de biologische sector; prijzen staan onder druk, boeren hebben steeds minder speelruimte. ‘In de biologische landbouw zijn dezelfde processen gaande als in de gangbare landbouw.’

Het gemiddelde inkomen van biologische boeren is nog steeds hoger dan dat van hun gangbare collega’s, maar het is de afgelopen jaren wel iets gedaald. ‘De prijs voor biologische melk is al jaren niet meer gestegen. Boeren zijn afhankelijk geworden van supermarkten. Wij staan met onze rug tegen de muur, zei een biologische boer tegen mij.’