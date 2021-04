Het was in Topsportcentrum Almere dat Adriaan Tuiten voor het oog van tientallen aandeelhouders losging over wat hem door zijn uitvinding van de lustpillen voor vrouwen allemaal was overkomen.

Je zou het het verslag van een uitputtingsslag kunnen noemen, of een afrekening met de financiële en farmaceutische wereld – al waren er aanwezigen die achteraf spraken van ‘een nieuwe show van Circus Tuiten’.

Op het spreekgestoelte sloeg eind januari 2020 zijn stem over en bewoog de oprichter en ceo van Emotional Brain snel met zijn hoofd, terwijl hij als altijd kauwend op nicotinekauwgom vertelde hoe hij was bedrogen door mogelijke geldschieters en belazerd door de farmaceutische wereld. Databestanden van Emotional Brain? Gesaboteerd. De onderzoeken van zijn lustpillen? Gehackt en gemanipuleerd.

En zelfs geweld werd niet geschuwd, sprak Tuiten. Want hoe viel anders te verklaren dat de moeder van de chief medical officer van Emotional Brain drie keer van haar fiets was gereden, dat er bij haar was ingebroken. Dat zijn klikobak bij herhaling was gecheckt door niet nader te identificeren nieuwsgierigen. Dat hem was geadviseerd beveiliging te regelen voor zijn gezin, voor de gezinnen van zijn collega’s. Hij begreep via een ‘beroemd recherchebureau in New York City’ dat ‘dergelijke dreigingen en intimidaties veel vaker gebeuren en soms nog ellendiger kunnen aflopen’.

Aandeelhouders keken elkaar verbaasd aan. Sommigen stapten zelfs op, terwijl Tuiten zijn inleiding op de vergadering gepassioneerd over hen uitstortte. Waar kwam de ceo nu weer mee op de proppen, dacht een prominente zakenman. Hij kende Tuiten als een charismatische persoonlijkheid, met een grote reputatie als wetenschapper. Maar hij had ook al vaker meegemaakt dat ‘zijn fantasie met hem op de loop ging’ en hij ‘rare verhalen’ vertelde.

Een andere toehoorder schrok aanvankelijk van ‘al die complotten’. Later begreep hij dat er in het geheel geen aangifte was gedaan: ‘Ik geloof er helemaal niets van. Als je eigen mensen fysiek iets wordt aangedaan door spionnen of de farmaceutische industrie, dan ga je naar de politie. Als je dat niet doet, is er kennelijk geen bewijs.’

Tuiten liet een korte stilte vallen in het Topsportcentrum Almere, om te laten merken dat hij naar de conclusie toewerkte. ‘Ik geef deze opsomming om aan te geven dat we als bedrijf blijkbaar iets bezitten dat uiterst waardevol is voor anderen en te laten zien dat we actief zijn tegengewerkt en het niet makkelijk hebben gehad’, vervolgde hij. ‘Onze producten worden alom omschreven als meest beloftevol, superieur ten opzichte van onze concurrenten en daarom de potentiële blockbusters.’

En toen kwam het, zijn slotakkoord. ‘Ik weet dat u – net als wij – jarenlang pijn heeft moeten lijden.’ Maar hij had helaas nog één keer hun financiële steun nodig. ‘Ter overbrugging tot het moment dat de potentiële investeerder definitief kan instappen.’