‘Hello friend’, stuurt zijn CIA-contactpersoon via versleutelde berichten. De Amerikanen en Nederlanders zijn overduidelijk zeer tevreden met het werk van Eduard. ‘This is some great work.’ ‘Our Dutch friends were very interested.’ De CIA vraagt soms om specifieke informatie, of waarschuwt hem. ‘Please be careful.’

Zijn belangrijkste contact in Ngruki wordt Ghozali. Hij ontmoet hem in de wandelgangen: een ietwat vreemde, maar uiterst leergierige student. Hij studeert niet op Ngruki, maar aan de universiteit in de stad. Ghozali wil graag bij de harde kern in Ngruki horen, kent belangrijke mensen in de beweging persoonlijk, maar houdt zich tegelijk op afstand. Hij hoort er niet echt bij, want hij is niet van Java, zoals bijna iedereen hier, en zijn moeder is geen moslim maar katholiek, maar hij is wel gefascineerd door de radicale islam. Eduard overtuigt hem samen te werken aan zijn project. Hij laat Ghozali ‘research’ doen en betaalt hem daarvoor regelmatig 2 miljoen Indonesische roepia, omgerekend 120 euro.

Ghozali vertelt hem alles, bijvoorbeeld het gedetailleerde verhaal van een rit die hij met een van de terroristen maakte naar Jakarta, waar doelwitten voor een volgende aanslag werden bekeken. Op 8 augustus 2004 waarschuwt Eduard zijn case officer dat zo’n nieuwe aanslag inderdaad ophanden is: hij ziet dat er veel onrust en beweging is, mensen lopen in en uit, vreemde gezichten, er hangt een gespannen sfeer. De volgende dag om 10.30 uur wordt bij de poort van de Australische ambassade in Jakarta een vrachtwagen vol explosieven tot ontploffing gebracht.

Ghozali zal zo van onschatbare waarde blijken. Ook de twee telefoonnummers die bommenmaker Dr. Azahari noodlottig worden, zijn van hem afkomstig.

De CIA is zich bewust van de cruciale positie van Ghozali. ‘Je gaat heel goed met Ghozali om.’ En: ‘Dank voor het verzamelen van zeer gedetailleerde en ogenschijnlijk zeer belangrijke informatie.’ Maar ook van de gevaren. In 2006 staat Eduard op het punt om via Ghozali aan chemische stoffen te komen. De CIA vindt het te risicovol. ‘Het is zeer lastig voor ons om te bepalen wat de stof kan doen en we willen je niet in gevaar brengen. Beëindig je activiteiten voor nu.’ Ook blijkt dat de bijdrage die Eduard aan Ghozali geeft voor ‘research’, gebruikt is om explosieven te kopen. ‘Wat gebeurd is, is gebeurd maar geef hem alsjeblieft geen geld meer voordat we weten wat Ghozali met het geld doet.’

Uiteindelijk stopt Eduard in 2007 met zijn inlichtingenwerk. Tijdens een ontmoeting in het Golden Tulip Hotel in Zoetermeer vertellen drie CIA’ers en zes AIVD’ers dat er minder dreiging uitgaat van Jemaah Islamiyah en dat ze zullen stoppen. De AIVD, die vooral heeft meegelift op de CIA-operatie, zal helemaal stoppen met het Indonesiëteam, maar dat wordt niet aan Eduard verteld.

Eduard mag op een papiertje schrijven wat hij nodig heeft om de eerste tijd goed door te komen. Hij vraagt 260 duizend dollar. Terug in Indonesië heeft hij nog een laatste ontmoeting met zijn case officer om telefoon en laptop in te leveren. Hij krijgt 18 duizend dollar. ‘Meer zat er niet in’, zegt de case officer tegen hem.

Er wordt hem aangeraden zijn contacten binnen Jemaah Islamiyah langzaam af te bouwen, niet te snel, om niet nog meer argwaan te wekken.