Het Dordtse stel, dat op straat belandde door een huurachterstand nadat de Belastingdienst hun zorg- en huurtoeslag was gaan terugvorderen. De fiscus bleek het salaris van vier buren bij hun inkomen te hebben opgeteld, waardoor ze op papier 144 duizend euro verdienden – volgens jaaropgaven en belastingbrieven bijna zes keer hun echte inkomen.

De 45-jarige Nijkerker die vorig jaar maart, net toen Nederland op slot ging door corona, dakloos raakte met zijn jonge gezin. De fiscus had genadeloos beslag gelegd om een achteraf onterecht gebleken schuld van 50 duizend euro te innen. Het leeuwendeel was inkomstenbelasting over twee jaar waarin de ex-KLM-werknemer door een ontslagronde maar enkele maanden had gewerkt en verder in de WW zat – allemaal inkomen waarover hij al belasting had betaald.

Of de in mei aan slokdarmkanker overleden emigrant Martinus (68), die tijdens zijn laatste levensjaren dikwijls zijn Zweedse ziekenhuisrekeningen niet kon betalen omdat de fiscus steeds zijn rekening leeghaalde. Hij en zijn weduwe Marijke (61) moesten tienduizenden euro’s zorg- en huurtoeslag terugbetalen, getuige een excuusbrief van de fiscus. Ze stonden op een zwarte lijst doordat hun kinderen begin jaren negentig, ver voordat er toeslagen bestonden, naar een crèche gingen die decennia later van toeslagfraude zou worden verdacht.