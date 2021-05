Dropshipgoeroe Joshua Kaats heeft zijn eigen opleidingsinstituut, de Dropship Academy. De resultaten die enkele van zijn leerlingen behalen zijn spectaculair, als we de YouTube-video’s mogen geloven. Sommige halen duizelingwekkende omzetten (over winst wordt minder vaak gesproken). Kaats komt in de video’s over als een sympathieke en onvermoeibare promotor van het dropship-businessmodel.

Hij slijt niet alleen zijn Academy – kosten: 1.500 euro –, hij verkoopt ook zijn lifestyle. We zien hem in de sportschool – elke dropshipper lijkt te beschikken over een sixpack en aanzienlijke biceps. We zien hem op Bali aan de rand van een zwembad babbelen met een van zijn cursisten. We zien hem in steeds weer een andere supercar rondrijden. (Over dat laatste: het enige wat ik in traditionele media over Kaats kon vinden was een berichtje uit het Brabants Dagblad over hoe zijn gloednieuwe Lamborghini door een cementwagen was overreden.) Hij zegt het niet expliciet, maar hij suggereert het wel: als je zijn ‘winnende formule’ volgt, kun je met dropshippen in korte tijd binnenlopen en ook in een lambo rijden.

Kaats is een moeilijk te bereiken man, maar begin maart krijg ik hem via Zoom te pakken. Hij is de lockdown in Nederland ontsnapt en slijt zijn dagen in een hotel in Dubai. Achter hem doemt de indrukwekkende skyline van de stad op. Kaats houdt zich sinds 2017 met dropshippen bezig. ‘Ik was op vakantie in Thailand en daar ontmoette ik iemand die aan dropshipping deed. Een digital nomad. Dat wilde ik ook: de hele wereld over reizen en ondertussen geld verdienen door met een laptopje op het strand te zitten.’

Eenmaal terug in Nederland trok zijn studie Commerciële Economie aan de Hogeschool Utrecht hem niet echt meer. Achter in de klas begon hij zijn eerste webshopje. ‘In de eerste maand had ik een omzet van 8.400 euro. Zulk geld had ik nog nooit gezien als student.’ Een carrière was geboren. Wat ik van Kaats wil weten, is hoe groot hij de kans op succes voor ons inschat. De concurrentie te groot? Volgens Kaats gaat het allemaal om je ‘mindset’. ‘Je moet de drive hebben om te slagen. De meeste mensen stoppen op het moment dat het even tegenzit. Ze geven een paar honderd euro uit aan Facebookadvertenties en als dat niks oplevert, houden ze het voor gezien. Maar het is echt een langetermijn-game.’ Zijn Academy moet je vergelijken met een abonnement op de sportschool. ‘Als je lid wordt van de sportschool, betekent het niet dat je automatisch een goed lichaam krijgt. Je moet blijven trainen, goed eten. Zo is het ook bij ons: we geven je de tools, maar het hangt van jou af.’