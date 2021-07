Mathieu van der Poel en het raadsel van de verdwenen plankier

Het is een door corona overschaduwde olympische missie geweest. Goud in Tokio was in 2020 zijn enige doel, in 2021 moest hij het combineren met een deelname aan de Tour de France. Hij had graag meer wedstrijden op de mountainbike willen rijden, vertelde hij vooraf. Het waren er maar twee geweest, in mei.

Na zijn vertrek uit de Tour had hij maar enkele weken gehad om weer te wennen aan zijn mountainbike. Hij trok naar de Ardennen. Om alvast te kunnen wennen aan de hitte in Japan, plaatste hij de rollers in zijn garage, draaide de verwarming hoger en trok een dik vest aan. Hij koos ervoor pas afgelopen donderdag naar Tokio te vertrekken, het verblijf in kleine hotelkamers ervaart hij als opsluiting in een gevangenis.

Afgelopen zaterdag had hij voor het eerst op het parcours in Izu gereden. Het beviel hem wel. Loeisteile maar niet al te lange klimmetjes, veel draaien en keren, lekker technisch, met enkele fikse drops. Maar de Sakura Drop zonder plankier was dan toch te veel gevraagd.