Doorgaans is Hans Verhoeven, directeur van waterbedrijf Make the Difference (MTD), niet iemand die met zijn mond vol tanden staat. Maar aangezeten bij de Nederlandse ambassadeur van Qatar, Marjan Kamstra, werd ‘de wereldmarktleider op het gebied van tijdelijke waterinfrastructuur’ op 8 februari 2021 overvallen door een voor hem verwarrende kwestie.

‘Hans, hoe doe je dat met de mensenrechten in Qatar?’, wilde de ambassadeur weten.

‘Ja, daar zat ik: uh, stotter de stotter’, vertelt Verhoeven in de directiekamer van MTD in Tilburg. ‘Die vraag had ik nooit verwacht. Ik heb haar later nog bedankt voor de tip. Ik had dat moeten onderzoeken, maar ik wist van niets. Ik ga in zee met een bedrijf in Qatar, dacht ik, en dat is het. Maar na die opmerking ben ik gelijk aan de slag gegaan.’

Het is moeilijk voor te stellen, deze verrassing voor Hans Verhoeven, een succesvol zakenman die gewend is de hele wereld over te reizen en volgend jaar november in Qatar aan zijn derde WK voetbal begint. Want als het voetbalevenement op het islamitisch schiereiland al jarenlang met iets wordt geassocieerd, dan is het wel de schending van mensenrechten. Meer specifiek de belabberde en soms dodelijke arbeidsomstandigheden van mensen uit onder meer India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka. Internationale vakbonden en mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch vragen veelvuldig aandacht voor de slechte arbeidssituaties bij veel van de bouwprojecten in Qatar.

Maar de verwarring van Hans Verhoeven is ook niet zo vreemd. Waar in de politiek nog enige discussie is over het WK in Qatar, wordt die in het bedrijfsleven amper gevoerd. Daarvoor waren er te veel kansen op groei, op economisch gewin.

Want Hans Verhoeven is met zijn MTD niet het enige Nederlandse bedrijf dat in Qatar actief is. In totaal zijn er in de periode 2010 tot medio 2021 38 bedrijven betrokken bij bouwprojecten in Qatar, blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Profundo, dat in opdracht van de Volkskrant de activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven inventariseerde.

Van multinationals tot kleine bedrijven weten Qatar en het WK voetbal te vinden: van lichtbedrijven en een specialist in kunststofvloeren tot kunstgrasinstallateurs en bouwbedrijven, en van ingenieursbureaus en architecten tot staalbedrijven en consultants.