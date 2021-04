Zo (on)eerlijk zijn de kansen voor een kind in groep 8

Nog opvallender dan het verschil tussen inkomensgroepen is het regionale patroon. Kinderen in de Randstad, inclusief de landelijke gemeenten daarbinnen, krijgen minder vaak onderadvies dan gemiddeld. Kinderen in Friesland, Groningen, Gelderland en Limburg krijgen juist relatief vaak te horen van hun docent: rustig aan, doe maar een niveau lager.

Dit staat los van de vaak wat hogere inkomens in de Randstad. Ook wanneer we alleen kijken naar gezinnen met hetzelfde inkomen is duidelijk te zien: in het westen komt onderadvies veel minder vaak voor.